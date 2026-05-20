Muğla’nın Bodrum ilçesinde yarın öğle saatleri itibariyle denizlerde kuvvetli rüzgar beklenirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “21.05.2026 tarihinde yapılması planlanan; Bodrum - Datça 09.00, Datça - Bodrum 17.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
