Bodrum açıklarında önceki gün saat 12.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, İtalya rotası üzerindeki hareketli yelkenli tekne durduruldu.

Teknede yapılan incelemede, 14’ü çocuk olmak üzere 35 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.