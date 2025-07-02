Muğla’nın Bodrum ilçesinden lastik botlara bindirdiği göçmenleri kişi başı 4500-4800 Euro karşılığında 14 mil uzaklıktaki Leros adasına geçiren 25 yaşındaki Suriyeli eski futbolcu 2 Eylül 2024 tarihinde 11 göçmen ve lastik bot ile Leros adası yakınlarında Yunan sahil güvenliği tarafından yakalanmıştı.
Suriye 1. Liginde uzun yıllar futbol oynayan ve adı açıklanmayan kişinin 9 yıldır Türkiye’de yaşadığı belirtildi.
Suriyeli profesyonel futbolca Rodos Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sonucu 25 yıl üç ay hapis cezası ve 350 bin Euro para cezasına çarptırıldı.