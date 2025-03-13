Muğla’nın Bodrum ilçesine bağıl Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı’ndaki Bodrum- Milas karayolunda meydana gelen olayda Milas istikametine gitmekte olan Ahmet C.'nin kullandığı 48 BE 056 plakalı hafriyat kamyonunun sol ön tekerleğinin patlaması sonucu, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
TEKERLEK PATLADI ASIRLIK AĞAÇLARI DEVİREREK DURABİLDİ
Gidiş istikametinden karşı istikamet geçen Ahmet C. kullandığı kamyonu orta refüje çıkartıp asırlık palmiye ağaçlarına çarpıp devirerek durdurabildi.
SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
Kaza sonra karayolu savaş alanına döndü. Uzun süre olayın etkisinden kurtulamayan sürücü Ahmet. C. Kazayı burnu bile kanamadan atlattı, olayı SÖZCÜ kameralarına anlattı.
Ahmet C. “Bodrum’dan çıktım yokuş aşağı gelirken tekerlek birden gümledi, parçalandı, karşımdan araçlar geliyordu çareyi orta refüje çıkıp ağaçlara çarpmakta buldum Allah korudu” diye konuştu.
3 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
Kaza sonra Bodrum- Milas karayolunda trafik akışı yaklaşık 3 saat kontrollü olarak verilebildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hafriyat kamyonu çağrılan vinç ve çekici yardımı ile karayolundan kaldırıldı.