Muğla’nın Bodrum ilçesinde Akyarlar mevkisi açıklarında üzerinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

ANNE SAĞ OLARAK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Baba ile 2 kızı ise denizde kayboldu.

KAYIP KIZLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirildi. Yapılan incelemede kayıp çocuklardan biri olan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp baba ile diğer kızı için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.