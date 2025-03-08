Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Kent Konseyi kadın Meclisi, Bodrum Kadın Platformu ve Bodrumlu Kadın Avukatlar Grubu Bodrum Belediye Meydanı ve Neyzen Tevfik Caddesi’nde eylem ve yürüyüş düzenledi.

BODRUM SOKAKLARINI İNLETTİLER

Tepecik Caddesi’nde başlayan yürüyüşe kadınlar ellerinde Öfkemi Aldım Geldim Artık Yeter Örgütlenelim, Öfkeni Diri Başını Dik Tut, Kadın Cinayetlerine Son, Kadınlar Öfkesini İsyanını Örgütlüyor, Tedirgin Ettirdiğiniz Her Kadının Hesabını Soracağız yazılı dövizler ve, İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz, Kadınlar Öfkesini İsyanını Örgütlüyor yazılı pankart ile meydana gelen kadınlar sık sık ellerindeki davul, zil ve düdüklerle seslerini yükselterek kadına yönelik şiddeti protesto etti. Kardın yaşam Özgürlük sloganları atıldı.

BELEDİYENİN KADIN İŞÇİLERİ KADIN EYLEMCİLERİN GEÇECEĞİ YOLU TEMİZLEDİ

Yürüyüşten 5 dakika önce iki kadın belediye temizlik görevlisinin kadın eylemcilerin geçeceği yolu süpürmesi SÖZCÜ kameralarına yansıdı. Kadınlar kadınların geçeceği yolu pırıl pırıl yaptı. Temizlik işçilerinden Ayşe İnancı “Görevimizi yapıyoruz kadınlar günü kutlu olsun. Kadınlar üzülmesin” dedi.

MEYDANLARDA DANS ETTİLER YASALARA İSYAN ETTİLER, HÜKÜMET SESİMİZİ DUYSUN DEDİLER

Bodrumlu kadınlar ellerinde pankart ve dövizlerle meydanlarda dans ettiler, eğlendiler. Müzik eşliğinde çılgınca dans eden kadınlar renkli görüntüler oluştururken “Hükümet sesimizi duysun” diye seslendiler.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi adına açıklama yapan Arzu Görgülü “Türkiye'de ve dünyada gelinen politik nokta, kadınlar için yaşamsal bir mücadele sürecini beraberinde getiriyor. Eğitim hakkımızdan, çalışma hayatından, sokaklardan - kısacası yaşamaktan vazgeçmemiz isteniyor.Bu dönemleri ve dayatmaları kadınlar tarih boyunca yaşadılar ve o tarihten mücadele etmeyi ve direnmeyi öğrendik. Bugün tüm farklı aidiyetlerimizle, farklı kadınlık hallerimizle bir arada ve birlikte 8 Mart'ın o sonsuz dayanışma ve mücadele coşkusuyla yan yanayız.” diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren eylem ve basın açıklamaları sonrası kadınlar sessizce dağıldı.