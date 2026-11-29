Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışmaları sevindirici haberle sonuçlandı. Çamlık Mahallesi’nde körmen otu toplamak amacıyla ormana giren Ayşe K., yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çamlık Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede meydana geldi. Bölgede yenilebilir bir ot türü olarak bilinen körmeni toplamak için ormana giden Ayşe K.’den uzun süre haber alamayan oğlu, durumu yetkililere bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DRON VE KÖPEKLER DE KATILDI

İhbar üzerine bölgeye Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı, AFAD, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Bodrum Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Geniş bir alana yayılan arama çalışmalarında AFAD ekipleri dron kullanarak havadan tarama gerçekleştirdi. Arama kurtarma köpeklerinin de görev aldığı çalışmalara Çamlık ve Kumköy mahallelerinin muhtarları ile çok sayıda mahalle sakini destek verdi.

Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar yaklaşık 6 saat sonra sonuç verdi. Ayşe K., ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

TOPLADIĞI OTLAR POŞETİYLE BİRLİKTE TESLİM EDİLDİ

Bulunmasının ardından sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan 78 yaşındaki kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedbir amacıyla ambulansa alınan Ayşe K., Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Öte yandan yaşlı kadının, ormanda topladığı yenilebilir otları koyduğu poşeti arama çalışmaları boyunca yanından ayırmadığı ortaya çıktı. Ekipler ve mahalle sakinleri arasındaki samimi anların ardından, kadının topladığı otların bulunduğu poşet de sağlık görevlilerine teslim edildi.

Ayşe K.’nin sağ salim bulunması, saatlerdir endişeyle bekleyen ailesine, arama kurtarma ekiplerine ve mahalle sakinlerine büyük sevinç yaşattı.