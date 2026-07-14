ÜNLÜ OYUNCULAR SÖRFTE
Yaz sezonunu Bodrum'da açan Nilsu Berfin Aktaş ile Çağla Şimşek, arkadaşları Büşra Işık ile birlikte Gölköy'de görüntülendi. Kız kıza tatil yapan ekip, denizde kürek sörfü yaparak eğlenceli anlar yaşadı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Nilsu Berfin Aktaş ile Çağla Şimşek tatil için Bodrum'u tercih etti.
Gölköy'de bir plajda objektiflere yansıyan oyunculara arkadaşları Büşra Işık da eşlik etti.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran ekip, birlikte kürek sörfü yaparak keyifli vakit geçirdi. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncular, objektiflere renkli görüntüler verdi.
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Nilsu Berfin Aktaş'ın puantiyeli bikini, Çağla Şimşek'in ise mavi bikini tercih ettiği görüldü.
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