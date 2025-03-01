Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Anadolu Lisesi’nde dün konteynır sınıflardan birinde yangına CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan sert tepki gösterdi. Özcan “Çocuklarımızın eğitimi kül oluyor” dedi.

"ÇOCUKLARIN NASIL TEHLİKELİ VE SAĞLIKSIZ BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRMEK ZORUNDA KALDIĞINI GÖSTERDİ"

Özcan yaptığı açıklamada şunları söyledi “Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bulunan Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde dün gece konteyner sınıflardan birinde klima kaynaklı yangın çıktı. Şans eseri gece saatlerinde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı. Ancak bu olay, çocukların nasıl tehlikeli ve sağlıksız koşullarda eğitim görmek zorunda bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.

VELİLER ÖFKELİ, ÖĞRENCİLER MAĞDUR, YETKİLİLER İSE SESSİZ!

Muğla Milletvekili Gizem Özcan, yaşananların bir tesadüf olmadığını belirterek, yıllardır öğrencilerin güvensiz koşullarda eğitim görmek zorunda kaldığını vurguladı. Konuyu geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdığını hatırlatan Özcan, sürecin MEB’in sorumsuzluğu nedeniyle bu noktaya geldiğini belirtti.

“Deprem nedeniyle tadilata alınan Fuat Erten İlköğretim Okulu’nun öğrencileri, Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yönlendirildi. Ancak okulun kapasitesi yetersiz olduğu için çocuklarımız uzun süredir konteyner sınıflarda eğitim görüyor. Dün gece çıkan yangın, çocuklarımızın ne kadar güvensiz koşullarda eğitim aldığını gözler önüne serdi. Veliler endişeli, öğrenciler mağdur ama yetkililer hâlâ sessiz!” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ KÜL OLUYOR"

Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak yetkilileri derhal harekete geçmeye davet etti:

“Çocuklarımızın Eğitimi Kül Oluyor! MEB’i göreve çağırıyoruz! Çocuklarımızı kaderine terk etmeyin, güvenli ve sağlıklı eğitim koşullarını hemen sağlayın! Eğitim hakkı bir lütuf değil, devleti yönetenlerin sorumluluğudur.”

FUAT ERTEN İLKÖĞRETİM OKULU’NUN TADİLATI YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ

Özcan, geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde, 2019 yılında depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tadilata alınan Mumcular Fuat Erten İlköğretim Okulu’nun akıbetini, Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki sınıfların durumunu sormuştu. Özcan, “Beş yılı aşkın bir süredir Fuat Erten’in açılmaması, eğitimin ne denli ihmal edildiğini gösteren bir örnek” dedi.

Tadilat sürecinde sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilileri sert bir dille eleştiren Özcan şunları söyledi:

“Beş yıl geçti, okul hâlâ açılmadı. Öğrenciler başka okullara yönlendirildi ama kapasite yetersizliği nedeniyle konteyner sınıflarda ders yapmak zorunda kaldılar. Şimdi de bu konteynerlerde yangın çıkıyor! Üstelik, tadilat işini yürüten firmaya işi zamanında teslim etmediği için ceza kesildiğine dair duyumlar var. MEB’e soruyoruz: Bu çocukların can güvenliği için daha kaç felaket yaşanması gerekiyor? Bu rezaletin hesabını kim verecek?”

“EĞİTİM HAKKI PAZARLIK KONUSU EDİLEMEZ!”

Özcan, konunun takipçisi olacağını belirterek, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve kaliteli eğitim alma hakkı pazarlık konusu edilemez! MEB derhal harekete geçmeli, Fuat Erten’in tadilatı tamamlanmalı ve Sitare Özkan’da öğrenciler güvenli sınıflara kavuşmalıdır. Eğitim hakkı bir lütuf değil, devleti yönetenlerin asli görevidir!”