Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün öğleden sonra aniden ortaya çıkan kızıl bulutlar görenleri şok etti. Öğle saatlerinde olmasına rağmen kızıllığı ile büyüleyen bulutlar havanın kararmasına yol açtı sokak lambaları otomatik olarak yandı.

KIZIL BULUTLARI GÖRENLER ŞOKE OLDU

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi açıklarından Ege Denizi üzerinde doğanın farklı bir güzelliğini ortaya koyan bulutları vatandaşlar hayranlık içinde izlerken bazıları da tedirgin oldu.

HEM GERGİNLİKLE HEM HAYRANLIKLA İZLEDİK

Bulutların 15 dakika içerisinde kaybolduğun belirten 34 yaşındaki öğretmen Neriman Yücel “İklim değişiklikleri, aniden soğuyan aniden ısınan hava, kuraklık , denizde su çekilmeleri artık neye niçin şaşıracağımıza bizde şaşırdık, kızıl bulutların birden ilçenin üzerine çökmesi de muhtemel bir doğa olayıdır hem gerginlikle hemde hayranlıkla izledik” diye konuştu.