Cumartesi günü Bodrum'da dumanların yükseldiği lüks motoryatın sahibinin Mıstaçoğlu Holding yöneticisi Faruk Mıstaçoğlu olduğu öğrenildi.
Bodrum'da cemiyet dünyasının yüreklerini ağza getiren olayda dumanların yükseldiği lüks tekne, söndürme çalışmalarının ardından denizin dibine batmıştı.
Yangın sırasında Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu'nun teknede olduğu öğrenilirken, olay sırasında şans eseri kimse yara almadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.