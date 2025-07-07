Her yaz yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu sezon yalnızca yiyecek değil, otopark ve vale ücretleriyle de tartışma yarattı. Özellikle Yalıkavak bölgesinde bazı işletmelerin otopark ücretleri, neredeyse günlük araç kiralama bedelleriyle yarışıyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, turizm sezonunun başlamasıyla hizmet bedelleri de fırladı. Milas-Bodrum Havalimanı’ndan orta segment bir araç 24 saatliğine 1800 TL’ye kiralanabilirken, Yalıkavak Marina’daki bazı mekanlar, yalnızca bir akşam yemeği için gelen müşterilerden vale hizmeti adı altında 1000 TL talep ediyor.

Bu ücret karşılığında araçlar, işletmenin hemen yanındaki otoparka park ediliyor. Ancak yüksek bedeller, valelik hizmetinden çok otopark kullanımına gidiyor.

ÖZEL PLAJLAR DA BAŞLADI

Yalıkavak’taki özel plajlarda da benzeri durum yaşanıyor. Bazı tesislerde vale hizmeti adı altında uygulanan otopark ücretleri 400 ila 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ücretler genellikle bir günlük kullanım için alınması müşterileri zor duruma sokuyor.

YERLİ YABANCI HEPSİ ŞİKAYETÇİ

Yerli ve yabancı turistler, Bodrum’da yalnızca yeme içme değil, temel hizmetler için de yüksek bedeller ödemek zorunda kalmaktan şikâyetçi. Sosyal medyada paylaşılan fişler ve fiyat listeleri, lüks tüketimle birlikte aşırı fiyatlandırmanın da tartışma konusu olmasına neden oluyor.