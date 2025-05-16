Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos kentte hayatı felç etti. Deniz lodosun getirdiği çöplerle dolarken, feribot seferleri yapılamadı, bazı küçük tekneler battı, iskeleler zarar gördü.
FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Saatteki hızı 50 kilometrenin üzerinde olan lodos nedeniyle açık denizde dalga yüksekliği 3 metreyi bulunca Bodrum- Datça – Datça Bodrum, Bodrum – İstanköy (Kos), İstanköy (Kos) – Bodrum feribot seferleri yapılamadı.
DENİZ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
Şehir merkezinde bulunan Kumbahçe sahilindeki otel, motel ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü. Kumbahçe plajındaki deniz lodosun getirdiği çöplerle doldu.
İlçede az sayıda bulunan ve yürüyüşe çıkan turistler bol bol lodos hatırası fotoğrafı çektirdi.
UYARILAR İŞE YARADI
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bir gün önce yaptığı uyarı işe yaradı. Onlarca tekne liman ve koylara girmesi nedeniyle hasar görmedi. Bitez Mahallesi Adaboğazı’ndaki bir tekneni demir tarayarak kayalıklara çarpıp hasar gördüğü belirtildi. Lodos fırtınasının yarın sabaha kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.