Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos kentte hayatı felç etti. Deniz lodosun getirdiği çöplerle dolarken, feribot seferleri yapılamadı, bazı küçük tekneler battı, iskeleler zarar gördü.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Saatteki hızı 50 kilometrenin üzerinde olan lodos nedeniyle açık denizde dalga yüksekliği 3 metreyi bulunca Bodrum- Datça – Datça Bodrum, Bodrum – İstanköy (Kos), İstanköy (Kos) – Bodrum feribot seferleri yapılamadı.

DENİZ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Şehir merkezinde bulunan Kumbahçe sahilindeki otel, motel ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü. Kumbahçe plajındaki deniz lodosun getirdiği çöplerle doldu.

İlçede az sayıda bulunan ve yürüyüşe çıkan turistler bol bol lodos hatırası fotoğrafı çektirdi.

UYARILAR İŞE YARADI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bir gün önce yaptığı uyarı işe yaradı. Onlarca tekne liman ve koylara girmesi nedeniyle hasar görmedi. Bitez Mahallesi Adaboğazı’ndaki bir tekneni demir tarayarak kayalıklara çarpıp hasar gördüğü belirtildi. Lodos fırtınasının yarın sabaha kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

TEKNELER KARAYA SÜRÜKLENDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah erken saatlerde başlayan şiddetli lodos fırtınası ilçede yangınlara neden oldu, tekneler karaya sürüklendi.

Şiddetli lodos nedeniyle elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar Gümüşlük, Dağbelen ve Yalıkavak Mahalleleri’nde makilik ve tarım arazilerinde yangınlara neden oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Bodrum Gönüllüleri Derneği üyeleri ve vatandaşlar yangınları söndürmek için seferber oldu. Dağbelen mahallesinde iki işçi konteynırı yangından zarar gördü.

Gümüşlük koyunda demir tarayan 10’a yakın teken karaya sürüklendi. Denizciler teknelerin kurtarmak için seferber oldu. Birçok tekne karaya oturdu.

Yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor, denizciler teknelerini kurtarmaya çalışıyor. Kentin önemli bölümünde elektrik kesintileri meydana geldi.