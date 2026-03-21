Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki Yalıkavak Marina’da bir yatta bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın, yandaki teknelere sıçradı.

Alev alev yanmaya başlayan teknelere önce marina güvenliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın diğer yatlara da sıçradı.

Ardından yangına sahil güvenlik ekipleri denizden, karadan ise sekiz arazöz ve 30’a yakın itfaiye eriyle müdahale etti.

LÜKS MOTOR YATLAR YANARAK BATTI

Yangını duyan onlarca kaptan ve denizci marinaya akın ederek yatlarının başına geçti. Bazı yatlar alevlerden demir alıp uzaklaşarak kurtulabildi.

Yaklaşık üç saattir alev alev yanan yatlardan 6 tanesinin yanarak battığı, 4 tanesinin ise hasar gördüğü belirtildi. Yanarak batan lüks motor yatların 20-30 metre uzunluğunda oldukları ifade edildi.

PATLAMALAR KORKU YARATTI

Yangın sırasında yatlarda bulunan tüpler ve akaryakıt tanklarının sık sık patlaması korku ve paniğe neden oldu.

MAHSUR KALAN PERSONEL CANINI ZOR KURTARDI

Yangının başladığı yatta bulunan bir personelin içeride mahsur kaldığı, yatın camlarını kırarak denize atlayıp canını kurtardığı ortaya çıktı.

Emniyet güçleri yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.