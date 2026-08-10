Bodrum'da, bir otelde havuz bakımı sırasında iddiaya göre gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde yürütülen havuz bakımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı gerçekleşti. Havuz çevresinde bulunan ve sızıntı sonrası mide bulantısı ile baş dönmesi şikayeti başlayan 15 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 15 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.