Bayram tatili öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen 15 metrelik yat, Göcek'e hareket etmek üzereyken yapılan yakıt ikmali sırasında patlamış ve olay nedeniyle 1'i karada olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, büyük zarar gören teknenin sahibinin Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın sahibi iş insanı Hüseyin Yücel olduğu öğrenildi.

YÜCEL TEKNEDE YOKTU

Yücel ailesine ait olan ve Yücel'in oğlunun ismini taşıyan 'Aslan' adlı tekne, bayram tatili için Göcek'e hareket etmeye hazırlanırken Bodrum'da yakıt ikmali yapıyordu. Patlama anında Hüseyin Yücel teknede yoktu. Yücel, Göcek'te ailesiyle birlikte teknenin kendisine doğru gelmesini bekliyordu.

SEÇİM YARIŞINI SERDAR ADALI'YA KAYBETMİŞTİ



Yücel, iş dünyasının yanı sıra Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinmekte. Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ın yönetiminde ikinci başkan olarak görev alan Yücel, yapılan son seçimlerde mevcut Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ın karşısında aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.







