Olay, sabah saatlerinde Bodrum ilçesi Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

GÖNÜL İLİŞKİSİNİ BAHANE EDİP DEHŞET SAÇTI

İddiaya göre, L.A. isimli şüpheli, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu ve bir süredir sorun yaşadığı öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli, yanında bulunan pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin çevreye ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda L.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 boş kartuş bulunurken, eğlence mekanının giriş kapısı ile çevrede park halinde bulunan bir aracın camına saçmaların isabet ettiği tespit edildi.

Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.A., adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.