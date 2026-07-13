Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez sahilindeki bir restoranda gece saatlerinde ölümcül bir silahlı saldırı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, işletmede üç arkadaşıyla birlikte oturan 28 yaşındaki Muhammer Bilik, tuvalete gitmek amacıyla masasından ayrıldı. İhtiyacını giderdikten sonra yeniden arkadaşlarının bulunduğu masaya yönelen Bilik, bu sırada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

RESTORANDA YAŞANAN PANİK SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Şüphelinin ateşlemesi sonucu ensesinden vurulan Muhammer Bilik kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Silah seslerinin ardından restoranda bulunan diğer müşteriler büyük bir panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza mahalline acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Bilik’in yaşamını yitirdiği kesin olarak tespit edildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Muhammer Bilik’in cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Öte yandan, firari şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirmeden önce Bitez sahilindeki diğer eğlence mekanlarına da girerek Bilik'i aradığı iddia edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.