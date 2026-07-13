Olay, dün saat 00.30 sıralarında Bodrum'un Bitez Mahallesi sahilindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte restoranda oturan Muhammer Bilik, tuvalete gitmek üzere masadan ayrıldı. Masasına döndüğü sırada kimliği daha sonra belirlenen saldırganın silahlı saldırısına uğrayan Bilik, ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Silah seslerinin ardından restoranda panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammer Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Bilik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturmayı yürüten Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.B. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise yakalandığı bölgenin yakınındaki bir çöp konteynerinde bulundu.

Öte yandan, şüphelinin saldırıdan önce sahildeki çeşitli işletmelere girerek Muhammer Bilik'i aradığı iddiası da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, B.B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.