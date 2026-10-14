Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, sahte para kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında M.Y.’nin piyasaya sahte dolar sürmek için hazırlık yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliye yönelik operasyon düzenleyerek kendisini gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 100 dolarlık 462 banknot halinde toplam 46 bin 200 sahte ABD doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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