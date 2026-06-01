Acun Ilıcalı, Bodrum tatili sırasında Fatih Terim ile bir araya geldi. İkilinin Türkbükü’nde gerçekleşen buluşması, sıcak ve samimi görüntülerle objektiflere yansıdı.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre Acun Ilıcalı, tatil için bulunduğu Bodrum’da Fatih Terim’i ziyaret etti. Terim’in Türkbükü’ndeki evinin iskelesinde gerçekleşen buluşmada ikilinin oldukça keyifli ve neşeli olduğu görüldü.

TEKNESİNE KADAR UĞURLADI

Bir süre sohbet eden Ilıcalı ve Terim’in samimi halleri dikkat çekerken, ziyaretin ardından Fatih Terim’in Acun Ilıcalı’yı teknesine kadar uğurladığı belirtildi.



Görüntülerde Acun Ilıcalı’nın ayrılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak selam verdiği anlar da yer aldı. Ilıcalı daha sonra sürat motoruna binerek bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz hafta EFL Championship Finali’nde Middlesbrough’u mağlup ederek Premier Lig’e yükselme hakkı kazanmıştı.