Olay, gece saat 02.00 sıralarında Bodrum'un Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp (52) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, sürücü Murat Yüp ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gülistan Variş (30) yola savrularak ağır yaralandı. Kazaya karışan taksi ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı ve yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Murat Yüp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Gülistan Variş'ten de acı haber geldi; genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Variş'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.