Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir zincir markete yük getiren 06 CZG 578 plakalı kamyonu boşaltmak için üzerine çıkan kadın personel yüklerle birlikte yola düştü.
Yaralanan 38 yaşındaki Melek M. Ağır yaralandı.
ARKADAŞININ BAŞINDA SİGARA YAKIP İÇTİ
Yaralı personelin başına gelen market çalışanlarının arkadaşlarının başında sigara yakıp beklemeleri vatandaşların tepkisine neden oldu.
KARTONDAN GÖLGELİK İLE GÜNEŞTEN KORUMAYA ÇALIŞTILAR
40 derece sıcak altında ambulans bekleyen Melek M.’nin etkilenmemesi için kartondan gölgelik yapıldı. Vatandaşlar ve personelin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Melek M. Tedavi altına alındı.
Polis iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.