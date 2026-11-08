Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, darbe alarak yere düşen 17 yaşındaki gencin duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Olay, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeye gelen yabancı uyruklu 2 kişi ile iş yeri yetkilileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

YERE DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI, KALBİ DURDU

Çıkan arbedede 4 kişi yaralandı. Kavga esnasında dengesini kaybederek sert zemine düşen ve başını yere çarpan 17 yaşındaki Muhammet K. ağır yaralandı. Olay yerinde kalbi duran genç, ihbar üzerine bölgeye hızla intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı acil müdahaleyle hayata döndürüldü.

İlk olarak Bodrum'daki hastaneye kaldırılan Muhammet K., hayati tehlikesinin sürmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Kavgada yaralanan bir diğer kişi de bölgedeki hastanede tedavi altına alındı.

KAÇAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kavgaya karıştıktan sonra aldıkları darbelerle yaralanıp olay yerinden kaçan yabancı uyruklu 2 şüpheli, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Yaralı şüpheliler Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.