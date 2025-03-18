Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Turgutreis Mahallesinde ikamet eden B.A., Ş.C. ve N.G. isimli şahısların ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada; Yapılan aramalarda;
- 65 gram bonzai,
- 35 gram metamfetamin,
- 7 gram kokain,
- 5 gram skunk,
- 1 gram esrar,
- 3 adet ruhsatsız tabanca,
- 12 şişe bandrolsüz içki,
- 83 bin TL nakit para,
- 8 adet cep telefonu ele geçirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.