Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı  Turgutreis Mahallesinde ikamet eden B.A., Ş.C. ve N.G. isimli şahısların ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada; Yapılan aramalarda;
  • 65 gram bonzai,
  • 35 gram metamfetamin,
  • 7 gram kokain,
  • 5 gram skunk,
  • 1 gram esrar,
  • 3 adet ruhsatsız tabanca,
  • 12 şişe bandrolsüz içki,
  • 83 bin TL nakit para,
  • 8 adet cep telefonu ele geçirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi adli kontrol ile  serbest bırakıldı.