Bodrum Gündoğan Spor Kulübü çocukların spor, doğa ve denizle buluşmasını sağlayan örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Çocuklar yelken sporuyla tanıştı. Bodrum Gündoğan Spor Kulübü ve Bodrum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü, "Denize Yelkenle İlk Adım" projesi kapsamında bölgedeki öğrencileri yelken sporuyla buluşturmaya devam ediyor. Projenin ilk etkinliğinde Nafiz Ilıcak İlkokulu, ikinci etkinliğinde ise Gündoğan Muharrem Eskiyapan Ortaokulu öğrencileri dümen başına geçerek denizcilikle tanıştı. Dümen başına geçen çocuklar, tekne üzerinde birlikte hareket etmeyi, kurallara uymayı, sorumluluk almayı ve birbirleriyle iletişim kurmayı deneyimledi. Yelken sporunun doğası gereği gerektirdiği dikkat, sabır, iş birliği ve disiplin, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek önemli kazanımlar arasında yer aldı.

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