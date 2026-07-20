Bodrum’da yaz sezonuyla birlikte yeni bir lüks trend ortaya çıktı. Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre, özellikle Yalıkavak ve Türkbükü arasında kullanılan deniz taksiler, bazı tatilcilerin beach girişlerinde tercih ettiği yöntem haline geldi.

70 BİN TL ÖDÜYORLAR

12 metrelik botlarla gerçekleştirilen bu ulaşım için yaklaşık bin 200 euro, yani 70 bin TL civarında ücret ödeyen tatilciler bulunuyor.

KARADAN GİRİŞ YERİNE BOTTAN İNİYORLAR

Deniz taksilerin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden birinin ise ulaşım değil, görüntü olduğu belirtiliyor. Bazı tatilciler, beach’lere karadan giriş yapmak yerine bottan inerek daha dikkat çekici bir geliş yapmayı tercih ediyor.

GÖSTERİŞ TRENDİ

Özellikle sosyal medya paylaşımlarında daha gösterişli kareler oluşturmak isteyen kişiler, deniz taksilerle mekanlara ulaşarak “yatından gelmiş” izlenimi vermeyi amaçlıyor.

Bodrum’da geçmiş yıllarda da farklı lüks tatil trendleri gündeme gelirken, deniz taksiler bu sezonun öne çıkan tercihleri arasında yer aldı.