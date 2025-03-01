Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişi turistik Gümüşlük – Kadıkalesi yolunda yolların güvensizliği ve kaldırımsız olması nedeniyle yaşanan ölüm ve yaralanmalara ilişkin olarak eylem ve basın açıklaması yaptı. Üç kilometre yürüyen eylemciler geçen hafta bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren engelli Hasan Tabak’ın yaşamını yitirdiği yere çiçekler ve dövizler bıraktı, tepkilerini gösterdi.

Gümüşlük Pazar yerinde ellerinde çiçekler ve “Kaldırım Medeniyettir”, “Hız sınırı istiyoruz”, “Yayalara Yaşam Hakkı”, “İhmal Cinayettir” “Hız Kasisi İstiyoruz”, “Yol Aydınlatması” yazılı dövizlerle toplandı.

Jandarma görevlilerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kaldırımın olmadığı Gümüşlük ile Kadıkalesi yolunda yürüyerek geçtiğimiz hafta otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren fiziksel engelli Hasan Tabak’ın yaşamını yitirdiği yere gelen eylemciler burada, Tabak’ın öldüğü yere çiçeklerini ve dövizlerini bıraktılar.

"BELEDİYELER DERE YATAKLARINA YOL YAPACAKLARINA OLAN YOLLARI YAPILANDIRSIN"

Elif Eren “Yollarda yaya güvenliği için hiçbir canlının can güvenliği yok, geçtiğimiz hafta tatsız ve üzücü bir olay yaşadık. Hasanımızı kaybettik burada. Önlem alınmaz ise bu üzücü olaylar yaşanmaya devam edecek. Kaldırım, kasis, uyarı levhaları ve ışıklandırmalar acil bir şekilde yapılmalı. Belediyeler buna önem vermeli. Dere yataklarına yol yapmak değil önemli olan olan yolların doğru biçimde yapılandırılmasını sağlamak belediyenin vermesi gereken hizmet. Bugün bu yürüyüşü bile yaparken kendi can güvenliğimizden endişe ederek yürüyüşü gerçekleştirdik, yastayız , üzgünüz bu nedenle sessiz bir eylem yapıyoruz” diye konuştu.

"CENAZELERİMİZ EYLEMLERDEN DAHA KALABALIK OLUYOR"

Gümüşlük Platformu adına açıklama yapan Behçet Ak ise “Geçen günlerde değerli engelli bir kardeşimizi burada kaybettik, ne acıdır ki cenazelerimiz bundan daha kalabalık oluyor. Toplumsal olarak bunları kabullenmiş olmak çok acı bir şey. Bu konuyu yıllardır yetkililerle konuşuyoruz, muhtarlarla belediyelerle konuşuyoruz, yolda hiçbir canlının can güvenliği yok. Önlem alınmadığı gibi denetimlerde yetersiz. Yetkililerle her görüştüğümüzde ilgileneceğiz diyorlar” ifadelerini kullandı.

Eylemciler yürüyüşlerini Turgutreis’e kadar sürdürdü.