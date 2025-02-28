Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gölköy Mahallesi’nde villa yapmak için zeytin tarlasının talan edilmesine Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) yöneticileri sert tepki gösterdi.

ZEYTİN YERİNE BETON YERİZ ARTIK, CEZALAR KOMİK KALIYOR

MUÇEP Bodrum gönüllülerinden Güney Şirin yaptığı açıklamada

“Gölköy de zeytinlik vasfındaki alanda onlarca zeytin katledildi. Sınırdaki ormanında zarar gördüğü tespit edildi. 6 ay kadar önce yine Gölköy de yaşları 500 ile 1000 yıl arasında değişen onlarca zeytin katledilmiş ve sadece ağaç başına 1.005 TL ceza kesilmişti. İşte bu cezasızlık, kaçak yapılaşmaya ve moloz/hafriyat alanı yapılmasına göz yumulması zeytinliklerin ve doğanın katledilmesinde maalesef teşvik edici oluyor. Belediye ve merkezi hükümetin yerel birimlerinin yeterince tepki ve etkisizliği duyarlı halkı, bizleri tehlikeli bir yola sürüklüyor. Katliamcıların tehditlerine maruz bırakılıyoruz. Halk adına gücü elinde bulunduranlar, halkın ve doğanın tarafında güçlerini kullanarak gözü dönmüş rantiyeci, beton lobisine karşı yasaların kendilerine verdiği yetkiyi geç olmadan kullanmalı, bu katliamların önüne geçmelidirler. Aksi durumda soframızda zeytin yerine beton parçaları bulacağız” ifadelerini kullandı.