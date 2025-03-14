Muğla’nın Bodrum ilçesinde ki Belediye Meydanı’ nda Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi tarafından “Suriye’de Alevi Katliamı Var” başlıklı basın açıklaması yapıldı Açıklamaya ilçedeki siyasi parti temsilcileri ile STK’Larda destek verdi.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Emir Ölmez yaptığı açıklamada şunları söyledi.

HATAYLI VATANDAŞLARIMIZIN YAKINLARIDA ÖLDÜRÜLDÜ

“Yaşananların bir tanığı sayılabilecek Hatay halkının Suriye'de katliam başladığından beri birçok akrabası öldürülmüştür. Suriye’de, belirli inanç ve etnik gruplara yönelik saldırılar giderek artıyor, siviller katlediliyor, evlerinden sürülüyor, yaşam hakları ellerinden alınıyor.

8 Aralık 2024’ten bu yana Alevi halkı başta olmak üzere, sivil yerleşimlere yönelik saldırılar hız kazandı. Kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlar yalnızca kimliklerinden dolayı hedef alınıyor. Silahsız siviller kaçırılıyor, mallarına el konuluyor, açlığa mahkûm ediliyor” dedi.

ZULME KARŞI DİRENMEK İNSANLIK ONURUDUR

Bu sürecin başını çeken HTŞ’nin lideri Ahmet el Şaraa (Jolani), yaşananları münferit olaylar gibi göstermeye çalışsa da, elimizdeki bilgiler bunun organize ve sistematik bir şiddet politikası olduğunu açıkça gösteriyor. Son olarak Kirdaha ve Ceble’de Alevi halkın evlerine el konulmak istenmiş, itiraz edenler hedef alınarak öldürülmüştür. Halkın tepkisi üzerine sivillere ateş açılmış, yüzlerce insan yaşamını yitirmiştir. Bölgeden gelen haberler Humus, Banyas, Tartus ve Hama’da da benzer saldırıların yaşandığını gösteriyor. Bahane hep aynı: “Eski rejim unsurları.” Ancak öldürülenler asker değil, sivillerdir. Öğretmenler, doktorlar, çiftçiler, çocuklar… Kendi topraklarında sadece kimlikleri nedeniyle yok edilmeye çalışılan insanlar… Suriye’de yaşananlar, yalnızca bir savaşın sonucu değil, belli halkları hedef alan bir soykırım politikasıdır. Zulme karşı direnmek insanlık onurudur” ifadelerini kullandı.