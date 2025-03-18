Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından 3 bin yıllık geçmişe sahip Gebe Kilise Tümülüsü gezisi düzenlendi.

Pedasa Antik Kentinden başlayan geziye yaklaşık 350 kişi katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar doğa, tarih ve manzaranın keyfini yaşadı. Bahar renkleriyle donanmış kırlardan geçerek ilerleyen katılımcılar, binlerce yıllık tarihi kalıntılar arasında eşsiz manzaralar eşliğinde Gebe Kilise Tümülüsüne ulaştı. Arkeolog Serap Topaloğlu “Yürüyüş sırasında da kent kalıntıları hakkında bilgilendirmelerimizi gerçekleştirerek Gebe Kilise Tümülüsüne vardık. Burada da hem Gebe Kilise Tümülüsü hem de yakınında bulunan çiftlik evlerini incelendikten sonra geliş güzergahından dönüş yaptık.