Muğla’nın Bodrum ilçesinde Rusya’nın 1 numaralı model okulu ve MFD Ajansı tarafından organize edilen Globel Model Of The World 2025 Güzellik Yarışması büyük ilgi gördü.
GÜZELLER TURİSTLERİ HAYRAN BIRAKTI
Globel Model Of The World director Yulliia Pavlikova 2025 kampı nedeniyle bulundukları Bodrum’da kendi aralarında güzellik yarışması düzenlediklerini söyledi.
Aralarında milyonlarca sosyal medya takipçisi bulunan isimlerin olduğu modellerin ve güzellerin gecede güzellik konusunda yarıştıklarını söyledi.
RUS DOKTOR BİRİNCİLİK TACINI TAKTI
24 modelin katıldığı yarışmada Rusya’da doktorluk yapan Anna Baranova birinci, tekstil dizayneri Alena Lordan İkinci, bir fabrika yöneticisi olan Anna Kataeva üçüncülüğü elde etti.