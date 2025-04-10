Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Devlet Hastanesi’nde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve görevde iken yaklaşık 1 yıl önce eşi ile birlikte ABD’ye iltica edip Dallas’a yerleşen sağlık memuru Mesut Uzuntaş’a kurum tarafından bir yıldır maaş ödenmesi skandalı ortaya çıktı.

İCRA TAKİBİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde görev yaparken eşiyle birlikte Meksika üzerinden ABD’ye iltica eden sağlık çalışanı Mesut Uzuntaş’a, görevde olmadığı halde 8 ay boyunca maaş ödendiği ortaya çıktı. Olay, özel bir firmanın icra talebiyle gündeme gelirken, kamuya yaklaşık 1 milyon TL zarar verildiği belirlendi. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Bodrum’da görevli sağlık personeli Mesut Uzuntaş, geçici görevle 112 istasyonundan Bodrum Devlet Hastanesi’ne 112 acil servisinde görevlendirildi. Görev süresinin sona ermesinin ardından yeniden eski istasyonuna dönmesi beklenen Uzuntaş, 10 gün boyunca işe başlamayınca kurum içi yazışmalar başlatıldı.

ABD’YE İLTİCA ETTİ, KİMSE FARK ETMEDİ

Muğla Birlik Sağlık Sen Temsilcisi Abdullah Gül yaptığı açıklamada “Uzuntaş’ın Türkiye’deki borçları nedeniyle özel bir firma, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’ne icra talebi gönderdi. Talepte, kişinin maaşından kesinti yapılması isteniyordu. Konuyu inceleyen İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri birimi, ilgili personelin uzun süredir göreve gelmediğini, hatta Türkiye’de bile olmadığını fark etti. Durum derhal Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim’e bildirildi. İlk tespitlere göre, yaklaşık bir boyunca ödenen maaşlar ve faizleriyle birlikte kamunun uğradığı zarar 1 milyon liraya yaklaştı” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gül açıklamasında “Ortada bir kamu zararı var. Ancak açılan soruşturmada devlet zarar uğratılmayacak ve bu konuda ihmali olanlardan bu para rücu edilecek. Şu anda soruşturma sürüyor” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Soruşturma sürüyor. Öncelikle oluşan zararın Uzuntaş’tan tahsili için hukuki adımlar atılacak. Ödeme yapılmaması halinde, zararın tespiti yapılan ihmali yetkililerden tahsil edilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKÇI ABD’DEKİ YENİ HAYATINI DUYURDU

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, Mesut Uzuntaş’ın sosyal medya hesapları da dikkat çekti. Profilinde “Eski Sağlık Bakanlığı çalışanı, yeni mülteci, Dallas’ta yaşıyor” ifadelerine yer veren Uzuntaş’ın ABD’de yeni bir hayat kurduğu görülüyor.