Muğla Bodrum’da Kalyoncu ailesinin damadının köylülerden aldığı 102 dönümlük zeytinliğin turizm alanına çevrilerek milyarlık rant sağlanması ve “Doğayı koruma” vaadi ile işbaşına gelen CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi’nin buna sessiz kalması TBMM gündemine getirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI MI?

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Bodrum’daki zeytinlik alanın imara açılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye önerge verdi. Büyük tepki yaratan iddialar hakkında bakanlığın net bir açıklama yapmasını isteyen Ergun, zeytinlik alanların korunmasını istedi.

- Rant ve haksız kazanç girişimlerinin takipçisi olacağız” diyen Ergun, şu soruları yöneltti:

- Bodrum’daki imar değişikliği ve zeytinlik arazinin turizm alanına çevrilmesiyle ilgili inceleme yaptınız mı?

- Mahkemenin “Yürütmeyi durdurma” kararına rağmen, Bodrum Belediyesi tarafından yatırımcıya imar durumu belgesi verilmesi konusunda soruşturma yapıldı mı?

- Zeytinlik alanların imara açılmasıyla ilgili Bakanlığınıza ulaşan itiraz veya şikâyetlerin sayısı kaçtır?

- Zeytinlik alanların korunmasına yönelik Bakanlığınızın yeni bir düzenleme veya denetim çalışması var mıdır?

Yürütmeyi durdurma kararı bile durduramadı

Kızılaağaç Mahallesi’nde 102 dönümlük zeytinlik alan, Yalıköy Turizm şirketince satın alındı. Turizm alanına dönüştürülüp inşaat alanı 30 kat artırılan alan, yürütmeyi durdurma kararına karşın belediye onayıyla imara açıldı.