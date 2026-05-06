Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası, genç bir sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kaza, gece saatlerinde Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Üçtepeler Sokak yönünden ana yola çıkmak isteyen hafif ticari araç ile Yalıkavak istikametine seyreden motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Cihan Yılmaz yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadeye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

