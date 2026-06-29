SEMİRAMİS PEKKAN'IN GÖZ KAMAŞTIRAN EVİ
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, YouTube kanalında yayınladığı videolarla yaşamından kesitler paylaşmaya devam ediyor. Pekkan, bu kez Bodrum’daki villasını takipçilerine gösterdi.
VİLLASINDAKİ GİYİNME ODASI ÇOK BEĞENİLDİ
Sosyal medya ve YouTube paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Semiramis Pekkan, Bodrum’daki dört katlı evinden görüntüler yayınladı. Pekkan'ın yatak odasından açılan giyinme odası kısa sürede ilgi gördü.
HAYRAN BIRAKAN MANZARA
Deniz manzarasına hakim konumuyla dikkat çeken villa, geniş terası, ferah yaşam alanları ve modern tasarımıyla öne çıktı. Evin bahçe bölümünde yer alan oturma alanları ve sade peyzaj düzenlemesi, doğal bir atmosfer oluşturuyor.
Geniş terasın hem dinlenme hem de misafir ağırlama amacıyla kullanıldığı görülürken, villanın dekorasyonunda modern çizgilerle doğal detayların bir araya geldiği görüldü.
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İç mekanlarda siyah, ahşap ve doğal tonların uyumu dikkat çekerken, sanat eserleri ve renkli aksesuarlar yaşam alanlarına farklı bir hava kattı.
Semiramis Pekkan’ın evinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise çift teraslı olması. Teraslardan birini balkon olarak kullanan Pekkan, diğerini ise güneşlenme alanı olarak değerlendiriyor. Şezlongların yer aldığı bu özel alan, Bodrum manzarasının keyfini çıkarmak için adeta kusursuz bir ortam sunuyor.
Geçtiğimiz dönemde kanseri yendiğini açıklayan ve hayranlarından destek mesajları alan Semiramis Pekkan’ın Bodrum’daki evi, sade ve zarif tarzıyla dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
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