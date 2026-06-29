Semiramis Pekkan’ın evinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise çift teraslı olması. Teraslardan birini balkon olarak kullanan Pekkan, diğerini ise güneşlenme alanı olarak değerlendiriyor. Şezlongların yer aldığı bu özel alan, Bodrum manzarasının keyfini çıkarmak için adeta kusursuz bir ortam sunuyor.