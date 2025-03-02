Muğla’nın Boodrum ilçesindeki Belediye Meydanı’nda toplanan Emek ve Demokrasi Güçleri Gaziantep ilinin Başpınar ilçesindeki işçiler ve BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e destek mesajları gönderildi.

BU BİR SİNDİRME GİRİŞİMİDİR

Yapılan basin açıklamasını emekli öğretmen Yüksel Okyay okudu. Okyay açıklamasında , Gaziantep Başpınar’da düşük ücret dayatmasına karşı işçilerin başlattığı haklı eylemlerin, Gaziantep Valiliği tarafından hukuksuz bir şekilde yasaklanmış ve işçilerin en temel haklarının engellenmeye çalışıldığını belirterek “ Bu süreçte, işçilerin yanında olan ve onların haklı mücadelesini destekleyen Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel

Başkanı Mehmet Türkmen, 14 ve 16 Şubat tarihlerinde iki kez gözaltına alınmış, 16 Şubat’ta sendika binasında gözaltına alındıktan sonra “çalışma hürriyeti...

Bu gözaltılar ve tutuklama kararı, yalnızca bir sendika başkanına yönelik değil, tüm işçilerin hak arayışına karşı bir sindirme girişimidir. Sendikalaşmak, insanca yaşam ve adil ücret talep etmek, anayasal bir haktır” ifadelerini kullandı.

Okyay açıklamasının sonunda ise “Bizler, Bodrum 'da emekten ve adaletten yana olan Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Başpınar işçilerinin, mücadele eden BİRTEK-SEN üyelerinin ve haksız şekilde tutuklanıp sonrasında ev hapsi verilen Genel Başkanları Mehmet Türkmen’in yanındayız” diyerek sözlerini bitirdi.