NİLSU BERFİN'İN TATİL POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Yaz sezonunu dolu dolu geçiren Nilsu Berfin Aktaş, tatiline yurt dışında devam ediyor. Bodrum'un ardından Yunanistan'ın popüler tatil destinasyonlarından Mikonos'a giden oyuncu, yeni paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
NİLSU BODRUM'DAN SONRA MİKONOS'A GİTTİ
Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını Yunanistan'a çevirdi.
Bodrum'da geçirdiği günlerin ardından Mikonos'a giden oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tatilinden kesitler sundu.
Siyah tonlarının hakim olduğu desenli bikinisiyle havuz başında poz veren Aktaş'ın kareleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Güneşli havanın ve denizin tadını çıkaran oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Yaz boyunca tatiline devam eden Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına tatil günlerinden kesitler sunmayı sürdürüyor.
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