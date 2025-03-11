Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Atatürk Meydanı’nda bugün CHP İlçe Başkanlığı tarafından Suriye’deki şiddet olaylarında yaşamlarını yitirenler için eylem ve basın açıklaması düzenlendi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı basın açıklamasına CHP’liler ellerinde “Suriye’de Alevi Katliamı Var Dur De “ ve “Şeriata Faşizme Karanlığa Geçit Yok” pankartlarını taşıdı.

CHP İlçe Başkanı Tuna Işın yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"SURİYE’DE HERŞEY KONTROLÜMÜZ ALTINDA DİYENLERE SESLENİYORUZ"

“Türkiye’yi bu kirli savaşın suç ortağı haline getiren politikalardan derhal vazgeçin! Ve sesleniyoruz: “Suriye’de her şey kontrolümüz altında” diyenlere, suskun kalmayın! Çünkü suskun kalmak, onaylamaktır! Buradan Suriye sınırında Hatay’da, Antakya’da, Samandağ’da, İskenderun’da yaşayan ve akrabaları bu katliamda can veren yurttaşlarımıza sesleniyoruz: Acınız acımızdır! Bodrumlu kardeşleriniz, bu zor gününüzde yanınızdadır! Gözyaşlarınız, bizim gözyaşlarımızdır! Ayın 13’ünde, Samandağ’dan yükselecek feryadı duyuyoruz ve buradan, Bodrum’dan kalbimizle orada olacağımıza söz veriyoruz!”

"BİZDEN SESSİZLİK BEKLEMESİNLER"

Işın açıklamasını “Kardeşler, bu zulüm ve ölüm kapılarını hep birlikte aşacağız! Dayanışmayla, kardeşlikle, yürek yüreğe mücadeleyle aşacağız! Bu kapılardan, bu bereketli topraklara mutlaka baharlar girecek! Umutsuzluk yok! Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! Bizden sessizlik beklemesinler! Çünkü biz susmayacağız! Çünkü biz mücadele edeceğiz! Çünkü biz, insanlığın vicdanıyız!” sözleri ile bitirdi. Açıklama sonrası eyleme katılanlar Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” sloganları atarak eylemi sonlandırdı.