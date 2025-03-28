Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi konuk etti.
Muğla temsilcisinde mücadele öncesinde sakatlık ve cezalı oyuncu krizi yaşandı. Bodrum ekibi, sarı-lacivertlilerin karşısına dördüncü kalecisi ile çıkmak zorunda kaldı.
İKİ SAKAT BİR CEZALI
Bodrum ekibinde as kaleci Diogo Sousa kart cezalısı olduğu için maçta görev alamadı. Bodrum FK'nin ikinci kalecisi Gökhan Akkan'ın sakatlığı bulunurken üçüncü alternatif olan Kerem Yusuf Ersunar'ın ise kolunun çıkmasından dolayı maç sabahında kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
Tüm yaşananların ardından 18 yaşındaki dördüncü kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman kaleyi korudu. Genç kaleci kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.