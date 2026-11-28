Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'u 4-0 yendi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: İbrahim Güner, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu
Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 72 Yılmaz Cin), Charisis (Dk. 46 Cihat Çelik), Musah Muhammed, Duodu (Dk. 46 Amilton), Ethemi (Dk. 46 Burak Kapacak), Ceesay
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay (Dk. 88 İsmail Tarım), Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya (Dk. 83 Florian Loshaj), Moreira, Berkay Aslan (Dk. 83 Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk. 73 Mustafa Erdilman), Providence (Dk. 88 Kenan Fakılı), Fernando
Goller: Dk. 9 Berkay Aslan, Dk. 45 (penaltıdan) ve Dk. 63 Fernando, Dk. 90+3 Mustafa Erdilman (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Charisis, Dk. 45 Uğur Çiftçi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 48 Berşan Yavuzay, Dk. 58 Ali Aytemur (Bodrum FK)