Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü maçında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Bodrum FK adını çeyrek finale yazdırdı. Puanı bulunmayan Sivasspor ise kupaya veda etti.

38'inci dakikada sol kanattan Gökdeniz'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Brazao, sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu kaleci Nikolic'in yanından ağlara gönderdi: 0-1.

45'inci dakikada Emre'nin pasında ceza alanı önünden Pritchard vuruşunu yaptı, kaleci köşeden topu kornere çeldi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

52'nci dakikada Bodrum FK'da Bardhi serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Nikolic'ten dönen topu Gökdeniz tamamlamak istedi, vuruşu dışarı gitti.

Karşılaşma Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

D GRUBU'NDA MAÇLAR TAMAMLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu maçları tamamlandı.

Beşiktaş, konuk olduğu Onvo Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Sipay Bodrum FK ise grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

Kocaelispor, Onvo Antalyaspor, Kırklarelispor ile Net Global Sivasspor, gruptan çıkamadı ve organizasyona veda etti.