Şarkıcı Deha, son günlerde magazin gündeminde yer alan kulis iddialarına sessiz kalmadı. Bodrum'da sahne alacağı bir mekanda Deniz Seki ve Bülent Serttaş'ın sahneye çıkmasını istemediği öne sürülen şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

'DENİZ SEKİ ARKADAŞIMDIR'

Deha hakkında, sahne aldığı mekanların işletmecilerine baskı yaptığı ve Deniz Seki ile Bülent Serttaç ile aynı mekanda sahne almayı istemediği yönündeki iddialar ortaya atılmıştı.

Ünlü şarkıcı açıklamasında, "Bugün hakkımda çıkan haberlerin tamamı asılsız ve yalandır. Deniz Seki, çok sevdiğim, şarkılarına ve sesine hayran olduğum değerli bir arkadaşımdır. Ayrıca aynı menajerlik şirketinde çalışıyoruz ve tüm işlerimiz aynı menajer tarafından yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

'BÜLENT SERTTAŞ KIYMET VERDİĞİM BİR BÜYÜĞÜMDÜR'

Bülent Serttaş için de "Çok sevdiğim, saydığım ve kıymet verdiğim bir büyüğümdür. Yıllardır bu sektörün içindeyim. Sayısız mekanda sahne aldım, birçok insanla çalıştım. Beni tanıyan herkes, bugüne kadar hep işim ve sahnemle anıldığımı bilir" dedi.