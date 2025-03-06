Muğla’nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Bodrum Gönüllüleri Derneği bu turizm sezonunu başından itibaren vatandaşların plaj ve sahillerden rahat yararlanabilmesi için Havlu Hareketi başlatacağını duyurdu.

Dernek Başkanı Taaner Akbal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

***Yargıtay’ın verdiği son karar doğrultusunda, deniz kıyılarının Anayasa ve ilgili yasalar gereğince herkesin eşit ve serbestçe faydalanabileceği kamusal alanlar olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu karar, özel işletmelerin yöneticileri ve çalışanlarının halkın bu hakkını engelleyemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır.

***Tüm plaj işletmelerinin yasalara uygun hareket etmesi ve halkın anayasal hakkını ihlal eden uygulamalara son vermesi gerekmektedir. Vatandaşlarımız, diledikleri gibi havlularıyla halk plajlarından faydalanma hakkına sahiptir ve bu hak hiçbir şekilde kısıtlanamaz.

***Bodrum Gönüllüleri Derneği olarak bu sezon “Havlu Hareketi”ni başlatıyoruz!

***Halkın anayasal hakkını ihlal eden işletmelere karşı gerekli tüm yasal haklarımızı kullanarak mücadele edeceğiz. Plajların halkın ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatıyor, tüm vatandaşlarımızı bu haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.Halkın plajları halkındır, birlikte savunalım!