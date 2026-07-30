Uluslararası Bodrum Bale Festivali, yarın başlıyor… Festival, bu yıl da balenin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen festivalde tüm temsiller, 17 Ağustos’a kadar Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Açılışı ölümsüz eser ‘Kuğu Gölü’ yapacak

Festivalin perdeleri, yarın ve 1 Ağustos’ta İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olan Tchaikovsky’nin (Çaykovski) ölümsüz eseri “Kuğu Gölü” balesi ile açılacak.

Bestecinin unutulmaz müzikleri eşliğinde sahnelenecek eser, ünlü koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov’dan sonra G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un yorumuyla izleyiciyle buluşacak.

Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini konu alan başyapıt, Bodrum Kalesi’nin tarihî atmosferinde festivalin açılışına unutulmaz bir başlangıç yapacak.

Kaderin ve yaşamın dansı

“Carmina Burana” balesi ise 8 ve 9 Ağustos’ta Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Eser; baharın uyanışından aşkın coşkusuna, yaşamın iniş çıkışlarından insan ruhunun kırılganlığına uzanan güçlü anlatımıyla izleyicilere güçlü bir görsel ve duygusal deneyim sunacak.

Sirtakinin ritmiyle ‘zorba’

Ankara Devlet Opera ve Balesi de 4 ve 5 Ağustos’ta Mikis Theodorakis’in unutulmaz müzikleri eşliğinde ‘Zorba’ balesini sanatseverlerle buluşturacak. Nikos Kazancakis’in aynı adlı romanından uyarlanan eser, yaşamın acılarını ve sevinçlerini sirtaki ritmiyle harmanlayarak insanın özgür ruhunu ve yaşama tutkusunu etkileyici bir dille anlatacak.

Bir kuklanın dijital uyanışı

Modern dans eseri Pinokyo.exe festival kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu

(MDTistanbul) tarafından sahnelenecek. Eser, 16 ve 17 Ağustos’ta sanatseverlerle buluşacak.

Kosova’dan iki özel eser

23.Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 12 ve 13 Ağustos günlerinde de dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi’ni ağırlayacak. Uluslararası alandaki başarılı performansları ve özgün repertuvarıyla dikkat çeken topluluk, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde iki özel eserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Gecenin ilk bölümünde ‘Boléro’ sahnelenecek. İkinci bölümde yer alan “Correr o Fado” insan ruhunun derinliklerine uzanan etkileyici anlatımıyla izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.