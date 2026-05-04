Bingöl’de 5 katlı bir binanın bodrum katında başayan yangın panik yarattı. Yangında 13 kişi dumandan etkilendi. Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın bodrum katında öğleden sonra yangın çıktı. Duman kısa sürede binaya yayılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli araçla binadaki kişileri tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde müdahale edildi, 8 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

