Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, akşam saatlerinde Bodrum Bölge Liman Başkanlığı binasına gitti.
ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ekipler, Liman Başkanlığı binasında ve bina önünde park halinde bulunan sivil ve resmi plakalı araçlarda arama gerçekleştirdi.
TUNCAY AYDIN GÖZALTINA ALINDI
Operasyonun ardından Liman Başkanı Tuncay A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında seri numaraları önceden kaydedilen paraların teslim edildiği sırada operasyon gerçekleştirilerek suçüstü yapıldığı belirtildi.