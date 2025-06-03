5.8 ve 5.0 büyüklüğündeki Ege depremlerinin ardından gözler uzmanlara çevrildi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgede turizm sezonunun başlamasıyla beraber endişeye neden olan depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU DEPREM GAYET OLAĞAN"

Ekol TV'den Miray Ezgi Çelen'in haberine göre Prof. Dr. Ercan şunları kaydetti:

"Depremler normal, her şey olağan. Bugün gerçekleşen iki deprem de Güney Ege dalma-batma kuşağı üzerinde gerçekleşti. Girit’te mayıs ayında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı bu deprem, dolayısıyla gayet olağan. Bir tetikleme durumuna geçme söz konusu değil. Türkiye ile Girit arasındaki kesim gergin ve fayda bu gerginlik karaya yansıyabilir."

"EN ÇOK 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM"

Prof. Dr. Ercan ayrıca, “Tatilcilerin korkacağı bir durum söz konusu değil. Büyük deprem olmasını beklemiyorum. Artçı depremleri normal karşılamalıyız. Artçı depremleri 4.8’e kadar bekliyorum” ifadelerini kullandı.