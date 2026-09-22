Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “yağma” suçlarına karıştığı öne sürülen organize suç örgütü deşifre edildi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler operasyon için harekete geçti.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bodrum merkezli operasyonda Zonguldak, Şanlıurfa, İzmir ve Adana’da da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hesaplarda 619 milyon TL’lik hareketlilik

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı analiz raporu da dosyaya girdi.

Rapora göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 619 milyon TL tutarında hareketlilik tespit edildi.

Adreslerden senet, çek ve silah çıktı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Aramalarda:

150 sayfalık 3 boş senet defteri,

Toplam 12 milyon 340 bin TL değerinde 25 doldurulmuş senet,

955 bin TL değerinde 2 çek,

7 alacak-verecek defteri,

1 sözleşme,

2 av tüfeği,

50 tabanca mermisi,

2 kılıç,

1 tabanca şarjörü,

6 harici bellek kartı,

18 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.