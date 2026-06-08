2016 yılında evlenen oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, yaz sezonuna Bodrum'da başladı. Bir düğün organizasyonu için Bodrum'a gelen çift, Gölköy'de denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
Sabah saatlerinde Gölköy'deki bir plajda görüntülenen İmirzalıoğlu ve Kobal, uzun süre denizde vakit geçirdi. Baş başa tatilin tadını çıkaran çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.
KIZLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Deniz sonrası sahilde dinlenen Sinem Kobal'ın kızlarıyla görüntülü görüşme yaptığı görüldü. Bir süre sonra Kenan İmirzalıoğlu da eşinin yanına gelerek görüşmeye katıldı.
Yaklaşık beş dakika süren telefon görüşmesinin ardından İmirzalıoğlu arkadaş grubuyla sohbet ederken, Kobal güneşlenmeyi tercih etti.
ARKADAŞLARIYLA VAKİT GEÇİRDİLER
Tatillerinin 2. gününde ise Onur Aydın tarafından görüntülendi. Ünlü çiftin Bodrum tatilinde yalnız olmadığı da görüldü. İmirzalıoğlu ve Kobal, aralarında Yağmur Ünal ile sevgilisi Eren Kesimer'in de bulunduğu arkadaş grubuyla vakit geçirdi.
Bir süre sahilde sohbet eden grup, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Günün Trend Haberleri
300 MİDYE ISMARLADILAR
Sahilde dolaşan midyeciyi fark eden çiftin, arkadaş grubuna midye ısmarladığı öğrenildi. İmirzalıoğlu ve Kobal'ın yaklaşık 300 adet midye sipariş ettiği belirtildi.
Uzun süredir gözlerden uzak bir aile hayatı sürdüren çiftin Bodrum tatili, objektiflere yansıyan samimi karelerle magazin gündeminde yer aldı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.