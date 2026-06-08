ARKADAŞLARIYLA VAKİT GEÇİRDİLER

Tatillerinin 2. gününde ise Onur Aydın tarafından görüntülendi. Ünlü çiftin Bodrum tatilinde yalnız olmadığı da görüldü. İmirzalıoğlu ve Kobal, aralarında Yağmur Ünal ile sevgilisi Eren Kesimer'in de bulunduğu arkadaş grubuyla vakit geçirdi.

Bir süre sahilde sohbet eden grup, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.